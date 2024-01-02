«Реал» решил, кто заменит Алабу

Мадридский «Реал» не станет подписывать нового защитника в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как информирует источник, «королевский» клуб рассчитывает на Антонио Рюдигера, Начо Фернандеса и Орельена Тчуамени, который дал согласие на роль центрального защитника, хотя является игроком средней линии.

Напомним, что Эдер Милитао и Давид Алаба, которые являются основными защитниками команды, выбыли на долгий срок из-за травм.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти набрали 45 баллов после 18 туров.