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Мбаппе забронировал дом в Мадриде

02 Января 2024 • 08:42 Комментировать

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе забронировал для себя дом в Мадриде. Об этом сообщают журналисты El Chiringuito.

Скорее всего, это связано с потенциальным переходом в «Реал». Мбаппе сейчас ведет переговоры с президентом «королевского» клуба Флорентино Пересом о подписании контракта. Ранее «Реал» установил дедлайн трансфера Мбаппе – до середины января.

Килиан связан трудовыми обязательствами с парижским грандом до середины 2024 года. Трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в 180 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча и забил 21 гол.

Мбаппе принял решение по «Реалу»

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