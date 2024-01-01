«Атлетико» выигрывает у «Барселоны» борьбу за Гринвуда

Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд может сменить клуб и при этом остаться в Ла Лиге. Права на 22-летнего англичанина принадлежат «Манчестер Юнайтед». «Барселона» крайне заинтересована в подписании контракта с этим футболистом и готова даже рассмотреть вариант с передачей ей права на футболку с номером 10, под котором играл Лионель Месси.

Впрочем, как сообщает Marca, мадридский «Атлетико» также настроен очень серьезно и даже начал процесс переговоров по переходу форварда.

Гринвуд забил пять мячей в 15 поединках текущего сезона, его трансферная стоимость оценивается в 7,5 млн евро.