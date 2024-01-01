Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян попал в заявку на матч против «Алавеса» официально

01 Января 2024 • 18:20 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Алавес
1 1.55 X 3.90 2 6.70
Через 23 ч. 58 мин.

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в заявку на матч 19-го тура чемпионата Испании против «Алавеса», об этом сообщает пресс-служба команды из Сан Себастьяна.

Напомним, что россиянин пропустил прошлый тур из-за боли в правой седалищной кости.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.

Поединок между «Реал Сосьедадом», который занимает шестое место в турнирной таблице, и «Алавесом» состоится завтра, 2 января. Свисток о начале поединка прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алавес Реал Сосьедад Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Января
21:02
Надёжный прогноз на матч Реал Сосьедад – Алавес чемпионата Испании – 2 января 2024
18:20
Захарян попал в заявку на матч против «Алавеса»
13:56
В «Реал Сосьедаде» сообщили о состоянии Захаряна в преддверии матча против «Алавеса» 1
11:36
Прогноз на точный счёт матча Реал Сосьедад — Алавес чемпионата Испании – 2 января 2024
28 Декабря
15:21
Силкин: «Захаряну пока тяжело в Испании»
26 Декабря
21:10
Рианчо: Надеюсь, Захарян оправдает доверие Альгуасиля
09:12
Корнеев считает, что Захарян не оправдывает сумму своего перехода в «Реал Сосьедад» 1
25 Декабря
01:44
«Ньюкасл» и «Ливерпуль» включились в борьбу за нападающего «Атлетико» 1
24 Декабря
22:06
«Реал» принял решение по Марину
14:13
«Боюсь, что на Захаряна махнут рукой в «Реал Сосьедаде» — Селюк 1
23 Декабря
04:36
«Милан» и «Фиорентина» претендуют на молодого форварда «Атлетико»
22 Декабря
21:24
Тихонов: Захарян одарённый, но в Испании надо пахать в три раза больше
21 Декабря
22:04
«Арсеналу» по-прежнему интересен Субименди, но есть одна проблема
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД АЛАВЕС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
02.01.24 в 19:00
Хетафе Хетафе
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.22 3.20 3.50
Видео
02.01.24 в 21:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес Алавес
1.57 3.85 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Января
18:20 · Испания. Ла Лига
Захарян попал в заявку на матч против «Алавеса» официально
17:58 · Испания. Ла Лига
​Кроос останется в «Реале»
14:30 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: Я рад выступать за «Барселону»
13:56 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» сообщили о состоянии Захаряна в преддверии матча против «Алавеса» 1
31 Декабря
17:44 · Испания. Ла Лига
​«Реал» через считанные часы обратится к Мбаппе
16:49 · Италия. Серия А
​Анчелотти рассказал, за кого болел в детстве
16:41 · Испания. Ла Лига
Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова выделить на трансфер Гринвуда слухи
14:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» задумал вернуть Морату 1
12:39 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Хави чем-то похож на Мичела»
12:31 · Испания. Ла Лига
«Жирону» покинул защитник
11:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» может уехать в Испанию
11:13 · Испания. Ла Лига
Педри отправится с «Барселоной» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании
09:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что думает о президенте «Реала»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Ромеу: «Гвардиола – гений»
02:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может предложить «Манчестер Сити» своего игрока в обмен на Канселу слухи
Все новости
Рекомендуем