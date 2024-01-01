Захарян попал в заявку на матч против «Алавеса»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в заявку на матч 19-го тура чемпионата Испании против «Алавеса», об этом сообщает пресс-служба команды из Сан Себастьяна.

Напомним, что россиянин пропустил прошлый тур из-за боли в правой седалищной кости.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.

Поединок между «Реал Сосьедадом», который занимает шестое место в турнирной таблице, и «Алавесом» состоится завтра, 2 января. Свисток о начале поединка прозвучит в 21:15 по московскому времени.