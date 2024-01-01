​Кроос останется в «Реале»

Полузащитник Тони Кроос в обозримом будущем продлит контракт с мадридским «Реалом». Как сообщает TodoFichajes, немецкий футболист получил от главного тренера команды Карло Анчелотти гарантии игрового времени.

По данным источника, Кроос подпишет контракт на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

4 января Тони Кроос отметит свой 34-й день рождения. Ранее футболист не раз говорил о желании завершить карьеру в «Реале».

В сезоне 2023/2024 Тони Кроос провёл 23 официальных матча. В них немец записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач на партнёров.