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​Кроос останется в «Реале»

01 Января 2024 • 17:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.23 X 6.20 2 12.50
03.01 21:15

Полузащитник Тони Кроос в обозримом будущем продлит контракт с мадридским «Реалом». Как сообщает TodoFichajes, немецкий футболист получил от главного тренера команды Карло Анчелотти гарантии игрового времени.

По данным источника, Кроос подпишет контракт на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

4 января Тони Кроос отметит свой 34-й день рождения. Ранее футболист не раз говорил о желании завершить карьеру в «Реале».

В сезоне 2023/2024 Тони Кроос провёл 23 официальных матча. В них немец записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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