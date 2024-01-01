Френки де Йонг: Я рад выступать за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о возможном уходе из каталонского клуба.

Нидерландец отметил, что счастлив выступать за клуб своей мечты.

«Новая лига могла бы дать мне новые импульсы? Возможно. Но я очень доволен играть за «Барсу». Сейчас я чувствую себя здесь хорошо», - приводит слова де Йонга NOS.

Контракт 26-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне де Йонг принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых он смог отметиться лишь одним забитым мячом.