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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг: Я рад выступать за «Барселону»

01 Января 2024 • 14:30 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о возможном уходе из каталонского клуба.

Нидерландец отметил, что счастлив выступать за клуб своей мечты.

«Новая лига могла бы дать мне новые импульсы? Возможно. Но я очень доволен играть за «Барсу». Сейчас я чувствую себя здесь хорошо», - приводит слова де Йонга NOS.

Контракт 26-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне де Йонг принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых он смог отметиться лишь одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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