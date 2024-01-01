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В «Реал Сосьедаде» сообщили о состоянии Захаряна в преддверии матча против «Алавеса»

01 Января 2024 • 13:56 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Алавес
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02.01 21:15

В пресс-службе «Реал Сосьедада» рассказали о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна перед матчем 19-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

«Захарян тренируется, он в абсолютно идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу против «Алавеса», - заявили в пресс-службе в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что в прошлом туре россиянин не смог помочь своей команде из-за боли в правой седалищной кости.

Поединок между «Реал Сосьедадом» и «Алавесом» состоится завтра, 2 января. Свисток о начале поединка прозвучит в 21:15 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АЛАВЕС
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Leonardis
01 Января 2024 в 14:20
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