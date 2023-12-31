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​«Реал» через считанные часы обратится к Мбаппе

31 Декабря 2023 • 17:44 Комментировать

Через считанные часы «Реал» начнёт действовать, желая подписать звёздного нападающего Килиана Мбаппе. На страницах издания AS в последний день 2023 года вышел материал, в котором говорится, что чуть ли не 1 января «сливочные» позвонят матери и агенту Мбаппе, чтобы сделать предложение. При этом «сливочные» выдвинут ультиматум – 25-летний форвард должен будет дать ответ до 15 января.

Килиану предложат переехать в Мадрид летом свободным агентом, но «Реал» хочет услышать ответ уже через несколько недель. В стане гранда Ла Лиги не хотят ждать Мбаппе до последнего, опасаясь повторения ситуации 2022 года. Тогда, как мы прекрасно помним, нападающий в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

Правила ФИФА позволяют Килиану Мбаппе с 1 января свободно вести переговоры с другими иностранными клубами и даже подписать с кем-то предварительный контракт.

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