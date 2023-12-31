Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова выделить на трансфер Гринвуда

Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд, контракт которого принадлежит «Манчестер Юнайтед», может перебраться в «Барселону».

Как утверждает The Sun, «сине-гранатовые» планируют выделить на покупку Гринвуда 46 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб готов предоставить 22-летнему футболисту десятый номер, под которым долгое время выступал легендарный аргентинец Лионель Месси.

По данным СМИ, в услугах Гринвуда заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Хетафе», где вингер сейчас играет на правах аренды.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.