Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ромеу: «Хави чем-то похож на Мичела»

31 Декабря 2023 • 12:39 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
03.01 23:30

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Ориоль Ромеу провёл параллели между главным тренером своего клуба Хави Эрнандесом и Мичелом, под руководством которого работал в «Жироне». Напомним, именно из стана «бело-красных» Ромеу вернулся в «Барселону» минувшим летом за 3 миллиона евро.

«Хави чем-то похож на Мичела. У них разные методы работы, но каждый из них хорошо взаимодействует с командой. Хави – это очень оптимистичный и позитивный человек. Он знает, как подобрать правильные слова», – цитирует Ромеу Barca Universal.

Напомним, Ромеу перешёл в «Барселону» в качестве замены полузащитнику Серхио Бускетсу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мичел Хави Эрнандес Ориоль Ромеу ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Декабря
12:39
Ромеу: «Хави чем-то похож на Мичела»
30 Декабря
15:07
​«Атлетико» продлит контракт с чемпионом мира
11:30
«Барселона» пока не будет пытаться купить Алеша Гарсию
10:56
Довбик может оказаться в лондонском топ-клубе
29 Декабря
22:23
«Атлетико» может остаться без трансферов в январе
28 Декабря
15:03
«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро
04:14
Гризманн высказался о перспективах «Атлетико» в Ла Лиге и Лиге чемпионов
27 Декабря
00:47
«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по де Паулю
26 Декабря
23:37
Гризманн хочет обсудить с «Атлетико» условия своего контракта
12:51
Трансфер Гутьерреса не входит в планы «Реала»
25 Декабря
01:44
«Ньюкасл» и «Ливерпуль» включились в борьбу за нападающего «Атлетико» 1
24 Декабря
21:28
«Атлетико» не одобряет продление аренды Фелиша в «Барселоне»
23 Декабря
04:36
«Милан» и «Фиорентина» претендуют на молодого форварда «Атлетико»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЖИРОНА АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
12:39 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Хави чем-то похож на Мичела»
12:31 · Испания. Ла Лига
«Жирону» покинул защитник
11:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» может уехать в Испанию
11:13 · Испания. Ла Лига
Педри отправится с «Барселоной» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании
09:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что думает о президенте «Реала»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Ромеу: «Гвардиола – гений»
02:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может предложить «Манчестер Сити» своего игрока в обмен на Канселу слухи
01:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал свои самые запоминающиеся моменты в «Реале»
01:18 · Испания. Ла Лига
Кейлор Навас хотел вернуться в «Реал» – клуб отказался слухи
00:58 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Атлетико Паранаэнсе» сравнил Витора Роке с Роналдо
00:50 · Испания. Ла Лига
​Гюндоган травмировал голову - игроку потребовались швы
30 Декабря
21:29 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Продление контракта Анчелотти – правильное решение»
21:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как изменился за последние 10 лет
20:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» делает всё возможное, чтобы Педри восстановился к матчу Суперкубка Испании
18:22 · Англия. Премьер-лига
Только Беллингем опережает Палмера по голевым действиям молодых игроков в топ-5 лигах
Все новости
Рекомендуем