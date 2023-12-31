Ромеу: «Хави чем-то похож на Мичела»

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Ориоль Ромеу провёл параллели между главным тренером своего клуба Хави Эрнандесом и Мичелом, под руководством которого работал в «Жироне». Напомним, именно из стана «бело-красных» Ромеу вернулся в «Барселону» минувшим летом за 3 миллиона евро.

«Хави чем-то похож на Мичела. У них разные методы работы, но каждый из них хорошо взаимодействует с командой. Хави – это очень оптимистичный и позитивный человек. Он знает, как подобрать правильные слова», – цитирует Ромеу Barca Universal.

Напомним, Ромеу перешёл в «Барселону» в качестве замены полузащитнику Серхио Бускетсу.