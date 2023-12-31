«Жирону» покинул защитник

Защитник Бернардо Эспиноса покинул испанскую «Жирону», об этом сообщает Telemedellin.tv.

Как информирует источник, футболист продолжит карьеру в «Атлетико Насьональ». Срок трудового договора Эспиносы с «Жироной» был рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл всего два поединка.

«Жирона» успешно провела первый круг испанского чемпионата. Подопечные Мичела набрали 45 баллов после 18 туров. Команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям. Ближайший матч «Жирона» сыграет против «Атлетико» 3 января.