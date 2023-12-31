Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирону» покинул защитник

31 Декабря 2023 • 12:31 Комментировать

Защитник Бернардо Эспиноса покинул испанскую «Жирону», об этом сообщает Telemedellin.tv.

Как информирует источник, футболист продолжит карьеру в «Атлетико Насьональ». Срок трудового договора Эспиносы с «Жироной» был рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл всего два поединка.

«Жирона» успешно провела первый круг испанского чемпионата. Подопечные Мичела набрали 45 баллов после 18 туров. Команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям. Ближайший матч «Жирона» сыграет против «Атлетико» 3 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жирона Бернардо Эспиноса
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
12:39 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Хави чем-то похож на Мичела»
12:31 · Испания. Ла Лига
«Жирону» покинул защитник
11:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» может уехать в Испанию
11:13 · Испания. Ла Лига
Педри отправится с «Барселоной» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании
09:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что думает о президенте «Реала»
03:32 · Англия. Премьер-лига
Ромеу: «Гвардиола – гений»
02:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может предложить «Манчестер Сити» своего игрока в обмен на Канселу слухи
01:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал свои самые запоминающиеся моменты в «Реале»
01:18 · Испания. Ла Лига
Кейлор Навас хотел вернуться в «Реал» – клуб отказался слухи
00:58 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Атлетико Паранаэнсе» сравнил Витора Роке с Роналдо
00:50 · Испания. Ла Лига
​Гюндоган травмировал голову - игроку потребовались швы
30 Декабря
21:29 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Продление контракта Анчелотти – правильное решение»
21:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как изменился за последние 10 лет
20:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» делает всё возможное, чтобы Педри восстановился к матчу Суперкубка Испании
18:22 · Англия. Премьер-лига
Только Беллингем опережает Палмера по голевым действиям молодых игроков в топ-5 лигах
Все новости
Рекомендуем