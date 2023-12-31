Педри отправится с «Барселоной» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри должен принять участие хотя бы в одном матче Суперкубка Испании. По информации от журналиста Хави Мигеля, футболист отправится со своей командой в Саудовскую Аравию на турнир.

«Барселона» вряд ли будет использовать Педри в полуфинале Суперкубка Испании, так как медицинский штаб не хочет рисковать здоровьем игрока. Если команда выйдет в финал, полузащитник может выйти на поле в решающем матче.

Напомним, Педри пропустил последний матч «Барселоны» с «Альмерией» из-за травмы, которую получил на тренировке. Полузащитник в этом розыгрыше Премьер-лиги отметился одним голом.