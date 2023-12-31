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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри отправится с «Барселоной» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании

31 Декабря 2023 • 11:13 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри должен принять участие хотя бы в одном матче Суперкубка Испании. По информации от журналиста Хави Мигеля, футболист отправится со своей командой в Саудовскую Аравию на турнир.

«Барселона» вряд ли будет использовать Педри в полуфинале Суперкубка Испании, так как медицинский штаб не хочет рисковать здоровьем игрока. Если команда выйдет в финал, полузащитник может выйти на поле в решающем матче.

Напомним, Педри пропустил последний матч «Барселоны» с «Альмерией» из-за травмы, которую получил на тренировке. Полузащитник в этом розыгрыше Премьер-лиги отметился одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри

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