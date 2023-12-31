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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, что думает о президенте «Реала»

31 Декабря 2023 • 09:08 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о своем отношении к президенту клуба Флорентино Пересу.

«Перес – человек, который многого добился в футболе. Этого не смог добиться никто другой. Флорентино по-прежнему сохраняет высокую мотивацию, он очень сильно болеет за «Реал». Перес продолжает держать клуб на вершине», - рассказал итальянский специалист в общении с клубной пресс-службой.

Напомним, что недавно Анчелотти подписал новое трудовое соглашение со «сливочными».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 45 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес ещё теги
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