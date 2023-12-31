Лучший подарок на Новый год для «Реала»: Анчелотти продлил контракт

«Реал» объявил о продлении контракта с Карло Анчелотти. Итальянец подписал соглашение до 2026 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поздравляет с этим решением поклонников «сливочных».

Перес постарел и стал ценить стабильность

Президент «Реала» на старости лет стал если не сентиментальным, то точно более спокойным. Раньше Флорентино Перес всегда старался кадровыми решениями что-то улучшить, но в последние годы форма управления клубом изменилась. «Реал» больше не пытается каждое лето покупать звёзд, а давно сделал ставку на молодежь.

Теперь же Перес нестандартно для себя сохраняет тренера. Год назад «Реал» под руководством Карло Анчелотти ограничился лишь победой в Кубке Испании. Уже тогда некоторые предполагали, что максималист Перес сменит наставника. Однако он оставил Анчелотти тогда и хочет сохранить его на следующие два сезона. Вместо попытки привести какого-то статусного тренера Перес делает ставку на стабильность.

Абсолютно правильное решение

При этом есть ощущение, что «Реал» сделал абсолютно правильное решение. Анчелотти успел выиграть Лигу чемпионов во второй заход, но главное даже не это. «Реал» в последние годы в прямом смысле выглядит по-королевски. Мадридцы играют так, что всегда есть ощущение, что они обязательно победят. У «Реала» могут быть кадровые проблемы, соперник может вести 1:0 к 90-й минуте, но в итоге «сливочные» всё равно побеждают.

Помимо невероятно высокого уровня игры Анчелотти проделывает невероятную работу по развитию футболистов. Винисиус, Родриго, Вальверде, Камавинга, Чуамени уже превратились в топ-звёзд, сумасшедший прогресс демонстрирует Беллингем. Растут в «Реале» Себалльос и Диас. Кажется, что Анчелотти может любого футболиста вывести на топ-уровень. В связи с этим и будущее Эндрика выглядит заманчивым.

Лучше проверенный Анчелотти, чем ставка на кого-то

Контракт итальянца завершался летом, и его все ждали в сборной Бразилии. Активно обсуждалось, кто сменит Анчелотти, назывались кандидатуры Хаби Алонсо, Роберто де Дзерби, Рауля и даже вновь Зинедина Зидана. Однако приход любого выглядел риском так или иначе.

Анчелотти же точно гарантирует «Реалу» сохранение клуба на его текущем очень высоком уровне. Едва ли можно было придумать лучше подарок на Новый год для болельщиков «сливочных», чем продление договора с тренером.

Главный вопрос – что будет делать Перес, если вдруг «Реал» завершит текущий сезон без трофеев. Сумеет ли он продолжить выбранный правильный курс на сотрудничество с Анчелотти, или психанёт? При этом с перспективой на ближайшие сезоны «Реалу» точно следует сохранить итальянца.

Роман Андреев