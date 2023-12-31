Анчелотти назвал свои самые запоминающиеся моменты в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о наиболее памятных моментах за период работы в клубе.

Итальянец занимает пост во главе «сливочных» с 2021 года. Ранее он также работал в «королевском клубе» с 2013 по 2015 год.

«Было много всего незабываемого. Гол Бэйла в финале Кубка против «Барселоны», гол Рамоса в финале Лиги чемпионов в 2014, а также ответный матч с «ПСЖ» в ЛЧ-2021/22, полуфинал с «Манчестер Сити» и другие воспоминания из того розыгрыша. Я ничего не забываю. Победы в Ла Лиге, Суперкубке и Кубке Испании в прошлом сезоне. Все трофеи важны и не могут быть забыты», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти, недавно продлившего контракт с «Реалом» до 2026 года.