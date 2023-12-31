Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас был готов перебраться в мадридский «Реал».

Минувшим летом «королевский клуб» искал нового вратаря на замену Тибо Куртуа, выбывшему из-за разрыва крестообразной связки до весны 2024 года. Согласно сведениям Marca, Навас хотел вернуться в «Реал» и даже предлагал «сливочным» свои услуги, однако получил отказ. Мадридский гранд, напомним, в итоге арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Кейлор Навас выступал за «Реал» с 2014 по 2019 год, трижды выиграв с командой Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне 37-летний костариканец не сыграл ни одного матча за «ПСЖ».