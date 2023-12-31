Бывший спортивный директор «Атлетико Паранаэнсе» сравнил Витора Роке с Роналдо

«Барселона» приобрела нового Роналдо в лице Витора Роке - в этом уверен бывший спортивный директор бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Алешандре Маттос. Он успел застать рост Витора в «Атлетико».

- Витор Роке очень напоминает Роналдо. Он такой же взрывной, мощный, нацеленный на гол - есть все, чтобы стать одним из лучших нападающих в мире. Он быстро и опасен, у него должный менталитет и он полностью готов к «Барселоне», - цитирует слова Маттоса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Роналдо провел в «Барселоне» лишь один сезон - 1996/1997, он забил тогда 34 гола за каталонцев.