Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гюндоган травмировал голову - игроку потребовались швы

31 Декабря 2023 • 00:50 Комментировать

Каталонская «Барселона» вернулась к своим тренировочным процессам, команда Хави Эрнандеса провела тренировку, и она обернулась травмой для Илкая Гюндогана. Правда, травмировался Гюндоган не непосредственно на поле, а в спортзале - немецкий полузащитник крепко приложился головой к спортивному снаряду, в результате чего ему даже потребовалось наложить не менее четырех швов.

Впрочем, как уточняет каталонское издание Sport, он сыграет в матче против «Лас-Пальмаса» четвертого января, когда возобновится испанский чемпионат. В настоящий момент каталонский гранд занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
01:18 · Испания. Ла Лига
Кейлор Навас хотел вернуться в «Реал» – клуб отказался слухи
00:58 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Атлетико Паранаэнсе» сравнил Витора Роке с Роналдо
00:50 · Испания. Ла Лига
​Гюндоган травмировал голову - игроку потребовались швы
30 Декабря
21:29 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Продление контракта Анчелотти – правильное решение»
21:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как изменился за последние 10 лет
20:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» делает всё возможное, чтобы Педри восстановился к матчу Суперкубка Испании
18:22 · Англия. Премьер-лига
Только Беллингем опережает Палмера по голевым действиям молодых игроков в топ-5 лигах
18:22 · Испания. Ла Лига
Байи вернулся в «Вильярреал» официально
17:27 · Испания. Ла Лига
Беллингем: Я очень счастлив
16:14 · Испания. Ла Лига
​Ромеу может сменить «Барселону» на другой клуб Ла Лиги слухи
15:44 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на Гринвуда слухи
15:35 · Испания. Ла Лига
Винисиус готов сыграть с «Мальоркой»
15:27 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал о целях на 2024 год
15:12 · Испания. Ла Лига
Беллингем назвал свой любимый момент в уходящем году
15:07 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» продлит контракт с чемпионом мира
Все новости
Рекомендуем