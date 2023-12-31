​Гюндоган травмировал голову - игроку потребовались швы

Каталонская «Барселона» вернулась к своим тренировочным процессам, команда Хави Эрнандеса провела тренировку, и она обернулась травмой для Илкая Гюндогана. Правда, травмировался Гюндоган не непосредственно на поле, а в спортзале - немецкий полузащитник крепко приложился головой к спортивному снаряду, в результате чего ему даже потребовалось наложить не менее четырех швов.

Впрочем, как уточняет каталонское издание Sport, он сыграет в матче против «Лас-Пальмаса» четвертого января, когда возобновится испанский чемпионат. В настоящий момент каталонский гранд занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.