Модрич: «Продление контракта Анчелотти – правильное решение»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич доволен решением клуба продлить контракт с главным тренером Карло Анчелотти.

Прежний договор специалиста истекал в середине 2024 года. На днях «Реал» официально объявил о подписании с итальянцем нового договора, рассчитанного до конца сезона-2025/26.

«Это очень важная новость, мы все рады. Продление контракта Анчелотти – правильное решение со стороны клуба. То, что сделал тренер, что делает сейчас и собирается сделать в будущем, – это нечто особенное. Все в нашей команде очень любят Карло. Здорово, что он останется до 2026 года», – приводит Madrid Xtra слова 38-летнего хорвата.