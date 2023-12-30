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Модрич: «Продление контракта Анчелотти – правильное решение»

30 Декабря 2023 • 21:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич доволен решением клуба продлить контракт с главным тренером Карло Анчелотти.

Прежний договор специалиста истекал в середине 2024 года. На днях «Реал» официально объявил о подписании с итальянцем нового договора, рассчитанного до конца сезона-2025/26.

«Это очень важная новость, мы все рады. Продление контракта Анчелотти – правильное решение со стороны клуба. То, что сделал тренер, что делает сейчас и собирается сделать в будущем, – это нечто особенное. Все в нашей команде очень любят Карло. Здорово, что он останется до 2026 года», – приводит Madrid Xtra слова 38-летнего хорвата.

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