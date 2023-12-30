Анчелотти рассказал, как изменился за последние 10 лет

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, как изменился его подход к работе за десять лет.

В 2013 году итальянский специалист впервые возглавил «королевский клуб». Спустя два года он покинул должность, а в 2021 вновь занял пост у руля «сливочных». Недавно наставник заключил с «Реалом» новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

«Разница между нынешним мной и Анчелотти из 2013 года? Я не думаю, что за это время значительно изменился, то же самое касается и моих тренерских методов. Возможно, сейчас у меня чуть больше знаний, поскольку я набрался опыта», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.