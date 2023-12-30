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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» делает всё возможное, чтобы Педри восстановился к матчу Суперкубка Испании

30 Декабря 2023 • 20:40 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
11.01 22:00

В «Барселоне» надеются, что Педри сможет сыграть в матче Суперкубка Испании против «Осасуны».

Из-за травмы, полученной не тренировке, испанский футболист пропустил встречу Ла Лиги с «Альмерией». Как информирует журналист Жорди Хиль, участие Педри в полуфинальном матче Суперкубка Испании всё ещё не исключено.

21-летний хавбек точно пропустит поединки против «Лас-Пальмаса» (4 января) и «Барбастро» (7 января, Кубок Испании), но может успеть вернуться в строй к игре с «Осасуной» (11 января). В «Барселоне» делают всё возможное, чтобы ключевой игрок средней линии смог сыграть в Суперкубке. При этом, как отмечается, форсировать возвращение футболиста в клубе не станут.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Педри ещё теги

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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