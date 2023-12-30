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Чемпионат Испании. Ла Лига

Байи вернулся в «Вильярреал» официально

30 Декабря 2023 • 18:22 Комментировать
Валенсия
...
Вильярреал
02.01 23:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи перешёл в «Вильярреал» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, ранее 29-летний футболист расторг трудовой договор с турецким «Бешикташем», за который выступал с сентября этого года.

Стоит сказать, что Байи уже защищал цвета «Вильярреала» с 2015 по 2016 год.

После 18 туров «Вильярреал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 19 очков.

2 января «подводники» встретятся с «Валенсией». Старт поединка запланирован на 23:30 по московскому времени.

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ВАЛЕНСИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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