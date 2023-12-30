Беллингем: Я очень счастлив

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями от открытой тренировки команды.

— Это было потрясающе. Я очень счастлив. Мне нравятся такие моменты. Было много фанатов. Не удивительно, что у нас есть такая поддержка, которая помогает нам двигаться вперед, — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

Отметим, что на открытой тренировке «Реала» собралось около шести тысяч болельщиков.

В текущем сезоне 20-летний Беллингем провел 21 матч во всех турнирах, в которых 17 раз смог поразить ворота соперников. Кроме того, на счету хавбека пять результативных передач.