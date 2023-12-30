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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ромеу может сменить «Барселону» на другой клуб Ла Лиги слухи

30 Декабря 2023 • 16:14 Комментировать

Полузащитник Ориоль Ромеу сталкивается с критикой из-за ошибок, которые он допускает на футбольном поле. Поговаривают, что «Барселона» хочет расстаться с Ромеу и уже подыскивает нового футболиста в среднюю линию.

Следующим клубом 32-летнего Ромеу может стать «Хетафе». Как сообщает TodoFichajes, в этом клубе внимательно следят за ситуацией хавбека в преддверии открытия зимнего трансферного окна.

В сезоне 2023/2024 Ориоль Ромеу провёл 19 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает Ромеу в 3 миллиона евро.

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