Полузащитник Ориоль Ромеу сталкивается с критикой из-за ошибок, которые он допускает на футбольном поле. Поговаривают, что «Барселона» хочет расстаться с Ромеу и уже подыскивает нового футболиста в среднюю линию.

Следующим клубом 32-летнего Ромеу может стать «Хетафе». Как сообщает TodoFichajes, в этом клубе внимательно следят за ситуацией хавбека в преддверии открытия зимнего трансферного окна.

В сезоне 2023/2024 Ориоль Ромеу провёл 19 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает Ромеу в 3 миллиона евро.