Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид.

Напомним, 22-летний футболист выступает за «Хетафе» на правах аренды, его контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Marca, «матрасники» очень сильно заинтересованы в подписании Гринвуда и, как сообщается, первые контакты между сторонами уже состоялись.

Ранее появилась информация, что «Барселона» может попытаться приобрести англичанина у «Манчестер Юнайтед». Кроме того, по данным СМИ, «Хетафе» планирует выделить 50 миллионов евро на трансфер Гринвуда.

В текущей кампании нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.