Винисиус готов сыграть с «Мальоркой»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор полностью восстановился после травмы.

— Я в порядке, я готов играть. Я бы хотел, чтобы мы выиграли много титулов в этом сезоне, — цитирует бразильца Madrid Zone.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Последний раз Винисиус выходил на поле 11 ноября в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (5:1).

3 января «Реал» встретится с «Мальоркой» в 19-м туре Ла Лиги. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:15 по московскому времени.