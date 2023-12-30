Беллингем рассказал о целях на 2024 год

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился своими целями на 2024 год. Напомним, в уходящем году 20-летнему англичанину удалось осуществить трансфер в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии», завоевать награду Golden Boy, а также закончить первую половину сезона в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании с 13 голами.

«Мои цели на 2024 год? Выиграть много трофеев, забить много голов, выступать как можно лучше, добывать как можно больше побед и продолжать наслаждаться тем, что являюсь игроком «Реала», – цитирует Беллингема Madrid Xtra.

Напомним, летом «сливочные» заплатили за игрока 103 миллиона евро.