Беллингем назвал свой любимый момент в уходящем году

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал свою любимый момент в уходящем году. Напомним, летом 20-летний англичанин перебрался на «Сантьяго Бернабеу» за 103 миллиона евро и стал самой дорогой продажей в истории дортмундской «Боруссии».

«Мой любимый момент в уходящем году? Скорее всего, эль класико. Это был очень сложный матч, но мне удалось воспользоваться двумя моментами и принести своей команде победу», – цитирует Беллингема Madrid Zone.

Напомним, Джуд в нынешнем розыгрыше Ла Лиги является лучшим бомбардиром с 13 голами в активе.