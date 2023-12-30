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​«Атлетико» продлит контракт с чемпионом мира

30 Декабря 2023 • 15:07 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
03.01 23:30

В ближайшие дни «Атлетико» должен объявить о продлении контракта с защитником Науэлем Молиной. Как сообщает TodoFichajes, стороны уже договорились о новом трудовом соглашении. Оно будет рассчитано до середины 2028 года и будет предусматривать повышение зарплаты для Молины.

Кроме того, в трудовом договоре вырастет опция выкупа, которая ранее измерялась 30 миллионами евро.  

Отметим, что в конце прошлого года Науэль Молина стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Науэль Молина

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