​«Атлетико» продлит контракт с чемпионом мира

В ближайшие дни «Атлетико» должен объявить о продлении контракта с защитником Науэлем Молиной. Как сообщает TodoFichajes, стороны уже договорились о новом трудовом соглашении. Оно будет рассчитано до середины 2028 года и будет предусматривать повышение зарплаты для Молины.

Кроме того, в трудовом договоре вырастет опция выкупа, которая ранее измерялась 30 миллионами евро.

Отметим, что в конце прошлого года Науэль Молина стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.