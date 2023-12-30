Модрич: «Наслаждаюсь каждым моментом в «Реале», ведь не знаю, как долго буду в лучшем клубе мира»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич старается наслаждаться каждым моментом в своей команде. Напомним, у 38-летнего хорвата в конце нынешнего сезона истекает контракт. При этом есть вероятность, что футболист останется в клубе ещё на один сезон.

«Планирую продолжать творить историю в «Реале». Хочу продолжать выигрывать матчи и трофеи. Надеюсь, нам удастся что-нибудь выиграть в этом сезоне. Конечно, я наслаждаюсь каждым моментом, ведь не знаю, как долго буду находиться в лучшем клубе планеты», – цитирует Модрича Madrid Xtra.

В этом розыгрыше Ла Лиги Модрич отметился одним голом и тремя результативными передачами.