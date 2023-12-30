​Рамос нарушал антидопинговые правила – раскрыт эпизод

В середине апреля 2018 года защитник Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила. Об этом инциденте на своих страницах рассказывает Relevo.

После матча «Реала» против «Малаги» Рамос был выбран для прохождения теста на допинг. Футболист не захотел сдавать анализ мочи до принятия душа, нарушив тем самым правила. Дело в том, что в душе футболист имеет возможность помочиться, и это может повлиять на результат теста.

Рамос в итоге избежал наказания, поскольку допинг-контроль проводил один человек, а не два, как прописано правилами. У антидопингового агентства не было оснований для наложения санкций.

Стоит сказать, что отказ от прохождения теста на допинг приравнивается к сдаче положительной пробы.