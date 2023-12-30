Камавинга не сыграет с «Мальоркой»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга не успеет восстановиться к первому матчу своей команды в 2024 году. По информации от журналиста Альберто Перрейро, француз точно не сыграет в ближайшем туре чемпионата Испании против «Мальорки».

Камавинга хоть и восстановился быстрее ранее оговорённого срока, он всё же не сможет принять участие в игре с «Мальоркой». Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем молодого полузащитника.

Напомним, Камавинга проводит свой третий сезон в мадридском «Реале». В предыдущих двух кампаниях Эдуардо уже успел выиграть с «королевским клубом» все возможные трофеи.