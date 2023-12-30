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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш может покинуть Европу

30 Декабря 2023 • 13:04 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может покинуть Европу.

По информации Todofichajes, у 24-летнего португальского игрока есть план Б, если «сине-гранатовые» не смогут выкупить его у «матрасников». В подписании Фелиша заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Срок арендного договора Жоау с каталонским грандом истекает в конце июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий забил три гола и сделал две результативные передачи в 15 матчах.

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