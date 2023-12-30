Симеоне принял решение по Витселю

Мадридский «Атлетико» договаривается с полузащитником Акселем Витселем о продлении трудового соглашения. Как информирует Todofichajes, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне одобрил сделку.

Новый контракт 34-летнего бельгийского хавбека будет рассчитан до 2026 года. Срок действующего соглашения истекает по завершении сезона-2023/2024.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Витсель провел 17 матчей, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.

По итогам 18 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.