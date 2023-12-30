«Барселона» готова предложить Гринвуду футболку с номером Месси

Каталонская «Барселона» продолжает рассматривать вариант с трансфером нападающего Мэйсона Гринвуда, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Хетафе». Футболист всё ещё принадлежит «Манчестер Юнайтед», но английский клуб не намерен возвращаться своего воспитанника.

По информации от журналиста Нила Кастиса, «Барселона» видит в Гринвуде настолько перспективного игрока, что руководство готовой предложить англичанина 10-й номер, под которым ранее выступал Лионель Месси. Сумма трансфера Мэйсона оценивается в 50 миллионов евро.

Гринвуд в этом сезоне отметился 3 голами и 4 результативными передачами в Ла Лиге.