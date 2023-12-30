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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» потеряла известного игрока на два месяца

30 Декабря 2023 • 11:55 Комментировать

Стало известно, как долго будет находиться в лазарете каталонской «Барселоны» защитник Маркос Алонсо. По информации журналистов AS, на восстановление после травмы 33-летнему игроку понадобится минимум два месяца.

Защитник испытывает проблемы со спиной. Вполне вероятно, что Алонсо придется перенести хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Маркос провел всего четыре встречи без результативных действий. Срок действующего трудового соглашения между защитником и «сине-гранатовыми» истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость Алонсо оценивается в три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо
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