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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пока не будет пытаться купить Алеша Гарсию

30 Декабря 2023 • 11:30 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
03.01 23:30

Каталонская «Барселона» пока не будет принимать никаких действий по трансферу полузащитника Алеша Гарсии. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» намерены повременить со сделкой по трансферу 26-летнего испанца.

Гарсия нравится «Барселоне», но клуб не будет приглашать футболиста, пока не решит свои финансовые проблемы. В контракте Алеша с «Жироной» прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

Напомним, Гарсия ранее выступал за «Манчестер Сити». В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник записал на свой актив три гола и четыре результативные передачи.

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