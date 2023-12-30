Роке назвал футболиста «Барселоны», с которым хочет поиграть больше всего

Новичок каталонской «Барселоны» Витор Роке признался, с кем из нынешнего состава «сине-гранатовых» он хочет поиграть больше всего.

«Все футболисты «Барселоны» мастера высокого уровня, однако я очень сильно хочу сыграть с Робертом Левандовски. Очень рад, что моя мечта вскоре осуществится», - передает слова бразильского форварда издание Mundo Deportivo.

Трудовой договор Роке с каталонским грандом будет рассчитан до середины 2031 года. Его клаузула составит порядка 500 миллионов евро.

За «Атлетико Паранаэнсе» Витор сыграл 81 матч, забил 28 мячей и сделал 11 голевых передач.