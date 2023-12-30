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Роке назвал футболиста «Барселоны», с которым хочет поиграть больше всего

30 Декабря 2023 • 10:59 Комментировать

Новичок каталонской «Барселоны» Витор Роке признался, с кем из нынешнего состава «сине-гранатовых» он хочет поиграть больше всего.

«Все футболисты «Барселоны» мастера высокого уровня, однако я очень сильно хочу сыграть с Робертом Левандовски. Очень рад, что моя мечта вскоре осуществится», - передает слова бразильского форварда издание Mundo Deportivo.

Трудовой договор Роке с каталонским грандом будет рассчитан до середины 2031 года. Его клаузула составит порядка 500 миллионов евро.

За «Атлетико Паранаэнсе» Витор сыграл 81 матч, забил 28 мячей и сделал 11 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Витор Роке ещё теги
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