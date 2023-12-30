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«ПСЖ» уверен, что выиграет у «Реала» борьбу за Мбаппе

30 Декабря 2023 • 10:37 Комментировать

В «ПСЖ» считают, что смогут сохранить звездного нападающего Килиана Мбаппе. По сообщениям журналистов Lequipe, руководство парижского гранд верит в новый контракт с 24-летним футболистом, несмотря на переговоры игрока с мадридским «Реалом».

Владельцы «ПСЖ» уверены, что Килиан счастлив в Париже и не захочет уезжать в другую команду. Срок действующего трудового договора форварда с клубом рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 18 голов и сделал две результативные передачи в 16 играх.

Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале»

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