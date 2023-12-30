Стало известно, сколько Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается в сфере интересов мадридского «Реала». Как стало известно журналистам The Athletic, 24-летний французский форвард ведет переговоры с президентом «королевского» клуба Флорентино Пересом.

Мбаппе уже озвучит руководителю свои финансовые требования. Килиан хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды и получать в два раза больше денег, чем сейчас зарабатывают главные звезды «сливочных». Оклад лидеров команды - от 17 до 20 миллионов евро в год.

Контракт Мбаппе с парижским грандом истекает летом 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Мбаппе принял решение по «Реалу»