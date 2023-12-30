​«Барселона» не отказывается от «Мессиньо»

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» нашла бразильского Месси - 16-летнего Эстевана Виллиана по прозвищу Мессиньо. Но, разумеется, на молодой талант претендуют и другие клубы - в частности, «Манчестер Сити» и «Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ».

И «Барселона» пытается опередить их всех - и активно общается с агентом игрока. Он приглашен на презентацию Витора Роке, который будет представлен публике третьего января. Как следует понимать, там же будут обсуждаться и нюансы гипотетического трансфера «Мессиньо» - между агентом, с одной стороны, и Деку с Жоаном Лапортой с другой.