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​«Барселона» не отказывается от «Мессиньо»

30 Декабря 2023 • 05:25 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» нашла бразильского Месси - 16-летнего Эстевана Виллиана по прозвищу Мессиньо. Но, разумеется, на молодой талант претендуют и другие клубы - в частности, «Манчестер Сити» и «Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ».

И «Барселона» пытается опередить их всех - и активно общается с агентом игрока. Он приглашен на презентацию Витора Роке, который будет представлен публике третьего января. Как следует понимать, там же будут обсуждаться и нюансы гипотетического трансфера «Мессиньо» - между агентом, с одной стороны, и Деку с Жоаном Лапортой с другой.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эстеван Виллиан
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