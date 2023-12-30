«Барселона» не торопится продлевать контракт Серхи Роберто

Будущее Серхи Роберто в «Барселоне» остаётся неясным.

Контракт универсального полузащитника, способного сыграть справа в защите, истекает по окончании текущего сезона. В договоре прописан пункт автоматической пролонгации сотрудничества на один год, но в «Барселоне» не будут торопиться с активацией этой опции – всё из-за трудной финансовой ситуации в клубе. По данным Marca, будущее 31-летнего игрока будет зависеть от экономического положения каталонского гранда в 2024 году.

Ранее испанские СМИ сообщали о готовности Серхи Роберто пойти на сокращение зарплаты ради возможности провести в «Барселоне» ещё один сезон.