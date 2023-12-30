Тренер «Лас-Пальмаса»: «Барселона» определённо будет бороться за титул»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента высказался перед предстоящим матчем против «Барселоны».

Выездная для каталонского гранда встреча пройдёт 4 января. После 18 туров «сине-гранатовые» располагаются на четвёртой строчке в Ла Лиге с 38 набранными очками, в то время как «Лас-Пальмас», имеющий в своём активе 25 баллов, идёт девятым.

«Я очень хочу обыграть «Барселону», ведь эта победа была бы крайне важна для болельщиков и игроков. Впрочем, мы должны оставаться реалистами. «Барселона» определённо будет бороться за титул в этом сезоне, и нам придётся проявить себя наилучшим образом, чтобы забить и одержать победу», – приводит Barca Universal слова Пимьенты.