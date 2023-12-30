Алаба – о травме: «Возможно, это самое тяжёлое, что происходило в моей карьере»

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба прокомментировал свою травму.

Австрийский футболист был вынужденно заменён по ходу матча с «Вильярреалом», а позднее у него выявили разрыв крестообразной связки. 31-летний центрбек пропустит остаток сезона и не сможет помочь сборной Австрии на Евро-2024.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. В течение своей карьеры я сталкивался с рядом проблем, но эта, возможно, самая тяжёлая. Я благодарен товарищам по команде, клубу, семье и всем остальным за оказанную поддержку», – написал в социальных сетях Алаба.