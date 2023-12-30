Левандовски будет наставником Роке в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Витор Роке будет учиться у опытного товарища по команде.

18-летний бразилец был куплен у «Атлетико Паранаэнсе» – он сможет выступать за «сине-гранатовых» с января. Как отмечает Diario AS, технический персонал «Барселоны» попросит Роберта Левандовски помогать юному форварду. 35-летний поляк будет делиться своим опытом с потенциальным конкурентом за место на острие атаки каталонцев.

Левандовски отметился девятью голами и пятью результативными передачами в 21 матче за «Барселону» в нынешнем сезоне. Витор Роке записал себе в актив 21 забитый мяч и восемь ассистов в 45 поединках за «Атлетико Паранаэнсе» в 2023 году.