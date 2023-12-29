Камавинга восстановился значительно быстрее, чем предполагалось

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга вернулся в строй с опережением графика.

21-летний футболист получил травму в расположении сборной Франции в ноябре. Согласно первоначальным прогнозам, хавбеку предстояло провести в лазарете около десяти недель, отмечает Diario AS, однако француз почти набрал оптимальную форму по прошествии всего шести недель. Ожидается, что игрок сможет принять участие в ближайшем поединке «сливочных» против «Мальорки», который состоится 3 января.

В активе Эдуардо Камавинга одна результативная передача в 17 матчах нынешней кампании за «Реал».