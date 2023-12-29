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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга восстановился значительно быстрее, чем предполагалось

29 Декабря 2023 • 23:14 Комментировать
Реал Мадрид
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Мальорка
03.01 21:15

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга вернулся в строй с опережением графика.

21-летний футболист получил травму в расположении сборной Франции в ноябре. Согласно первоначальным прогнозам, хавбеку предстояло провести в лазарете около десяти недель, отмечает Diario AS, однако француз почти набрал оптимальную форму по прошествии всего шести недель. Ожидается, что игрок сможет принять участие в ближайшем поединке «сливочных» против «Мальорки», который состоится 3 января.

В активе Эдуардо Камавинга одна результативная передача в 17 матчах нынешней кампании за «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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