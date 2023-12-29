«Атлетико» может остаться без трансферов в январе

Мадридский «Атлетико», вероятно, не совершит подписаний в зимнее трансферное окно.

«Матрасникам» приписывается интерес к многочисленным статусным игрокам, однако клуб вряд ли будет активно работать на рынке. Как информирует Marca, вполне возможен сценарий, при котором «Атлетико» не пригласит в свои ряды ни одного новичка в январе. Одна из главных причин – непростая финансовая ситуация мадридцев, ограничивающая возможности клуба.

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 18 туров. Коллектив Диего Симеоне отстаёт от мадридского «Реала» и «Жироны» на семь очков.