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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» может остаться без трансферов в январе

29 Декабря 2023 • 22:23 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
03.01 23:30

Мадридский «Атлетико», вероятно, не совершит подписаний в зимнее трансферное окно.

«Матрасникам» приписывается интерес к многочисленным статусным игрокам, однако клуб вряд ли будет активно работать на рынке. Как информирует Marca, вполне возможен сценарий, при котором «Атлетико» не пригласит в свои ряды ни одного новичка в январе. Одна из главных причин – непростая финансовая ситуация мадридцев, ограничивающая возможности клуба.

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 18 туров. Коллектив Диего Симеоне отстаёт от мадридского «Реала» и «Жироны» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид трансферы футбола - зима 2024

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