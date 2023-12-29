Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе скоро получит предложение от мадридского «Реала».

Действующий контракт 25-летнего игрока истекает по окончании сезона, поэтому уже с января он может свободно вести переговоры с другими клубами. Основным претендентом на звезду сборной Франции остаётся «Реал» – обсуждения стартуют уже на следующей неделе, докладывает Marca. По сведениям источника, «королевский клуб» предложит форварду примерно те же условия, что и в 2022 году: зарплата в 26 млн евро в год «чистыми», а также подписной бонус в размере 130 млн евро.

Отмечается, что в случае отказа у Мбаппе больше не будет возможности присоединиться к «Реалу» в будущем. Впрочем, ранее футболист чётко дал понять мадридцам, что в этот раз ответит «да».