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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новичок «Барселоны» Роке: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»

29 Декабря 2023 • 21:31 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Нападающий «Барселоны» Витор Роке высказался о своих целях после перехода в новый клуб.

18-летний футболист пополнит ряды «сине-гранатовых» в начале 2024 года. Гранд Ла Лиги приобрёл бразильца у «Атлетико Паранаэнсе».

«Я хочу добиться успеха и выиграть много трофеев с «Барселоной», но больше всего мне хочется стать победителем Лиги чемпионов. Здесь много выдающихся игроков, включая Роберта Левандовски, с которым мне не терпится сыграть», – приводит журналист Альфредо Педулла слова новичка «Барселоны».

В активе Витора Роке 12 забитых голов и три ассиста в 25 поединках завершившегося розыгрыша бразильской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Витор Роке ещё теги

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