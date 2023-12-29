Новичок «Барселоны» Роке: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке высказался о своих целях после перехода в новый клуб.

18-летний футболист пополнит ряды «сине-гранатовых» в начале 2024 года. Гранд Ла Лиги приобрёл бразильца у «Атлетико Паранаэнсе».

«Я хочу добиться успеха и выиграть много трофеев с «Барселоной», но больше всего мне хочется стать победителем Лиги чемпионов. Здесь много выдающихся игроков, включая Роберта Левандовски, с которым мне не терпится сыграть», – приводит журналист Альфредо Педулла слова новичка «Барселоны».

В активе Витора Роке 12 забитых голов и три ассиста в 25 поединках завершившегося розыгрыша бразильской Серии А.