​Раскрыт интересный пункт из нового контракта Анчелотти

В пятницу было объявлено о том, что Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским «Реалом». Как сообщает на своих страницах The Athletic, в новом трудовом соглашении итальянского специалиста прописан интересный пункт – он позволяет Анчелотти остаться в «Реале» в другой роли после ухода с поста главного тренера.

Напомним, что новый контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.

«Реал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата. Ближайший матч Ла Лиги команда Карло Анчелотти проведёт 3 января – против «Мальорки» на своём поле.